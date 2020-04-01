Полторы сотни зараженных за сутки: свежие данные про коронавирус в Украине

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине зафиксировано почти 800 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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В 22:00 в среду, 1 апреля, в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием диагнозов COVID-19. Всего в стране 20 летальных случаев от вируса.

В общем 13 украинцев уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило коронавируса в организме.

В итоге: за сутки заболели почти 150 человек (31 марта зафиксировали 645 случаев). Также 3 человека умерли (днем ранее было 17 жертв коронавируса).

Как сообщал «Апостроф», 1 апреля в мире зафиксировано 911 308 случаев заражения коронавирусом COVID-19.