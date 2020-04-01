В Голливуде снимут фильм про легендарных украинских боксеров

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет фильм про легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Mixsport.

Фильм будет называться «Братья — легенды». Сталлоне выступит в роли режиссера и сценариста. Съемки планируют начать осенью. В прокат лента может выйти в апреле 2021 года.

Сталлоне на протяжении длительного времени поддерживает дружеские отношения с братьями Кличко и неоднократно посещал их бои.

Владимир Кличко становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы при пяти поражениях.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBO. На его счету 45 побед при двух поражениях в 47 боях.

Ранее сообщалось, что братья Кличко были признаны лучшими тяжеловесами в XXI веке.