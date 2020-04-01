Жена игрока сборной Украины порадовала новостями из эпицентра коронавируса в Италии

Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает за итальянскую «Аталанту», рассказала, как сейчас обстоит ситуация с пандемией коронавируса в Италии.

Слова Малиновской приводит «Апостроф» со ссылкой на сайт телеканалов «Футбол».

«Мы уже улыбаемся, потому что по-другому нельзя. Иначе было бы очень трудно. Стараемся друг друга поддерживать. На самом деле, стало уже немного легче. В последние несколько дней наблюдаем положительную динамику. Здесь сокращается число больных и это очень радует меня с Русланом. Мы мотивируем себя чем-то, смотрим какие-то хорошие новости, вдохновляемся улучшением экологии», — сказала Роксана.

В настоящее время Италия остается лидером по числу заразившихся и умерших людей от коронавируса. Заболели более 110 тысяч человек, умерли — более 13000. Число выздоровевших составляет почти 17 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что улицы итальянского города Милан опустели из-за карантина.