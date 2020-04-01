Пляжи не украдут, а шашлыки вылезут боком: Зеленский записал видео в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан придерживаться карантина в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Об этом он завил в своем видеообращении.

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«После аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстрации. Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот — коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока — остаемся дома», — заявил президент.

Также он призвал украинцев не верить рекламе «непонятных» лекарств от коронавируса. Напомним, что препаратов и вакцины от COVID-19 в мире еще нет, однако их разрабатывают и тестируют.

По словам Зеленского, в Украину прилетел очередной груз из Китая и «Красного Креста», в котором: респираторы, маски, защитные костюмы, 300 000 экспресс-тестов и 100 000 тестов ПЦР.

Главные тезисы обращения президента:

антимонопольный комитет постоянно контролирует цены, никто наживаться не будет;

по туристам, которые хотят вернуться в страну, обсервация будет обязательна и принудительная;

с 1 апреля добавят 500 грн пенсионерам в месяц, которым за 80 и пенсия ниже 9,205 грн; также пособие в 1 тысячу грн, пенсия которых не превышает 5 тысяч грн., планируется индексация пенсий на 11%;

разрабатывается отдельный механизм создания дополнительных рабочих мест.

Как сообщал «Апостроф», за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них ребенок.