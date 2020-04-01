В Киеве отель с изолированными туристами «укрепили» военными: фото

Эвакуированных спецрейсом туристов из Бали и Катара, которых разместили на обсервацию в отель «Козацкий» в Киеве, стали охранять более усиленно.

Фото сделал корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

Напомним, что несколько сотен граждан Украины устроили бунт в аэропорту Борисполя против обязательной двухнедельной обсервации. Некоторым удалось сбежать, а остальных поселили в отели «Козацкий» и «Пуща».

Также люди пытались сбежать и с отеля «Козацкий» в центре города. Чтобы не допустить этого, территорию охраняют правоохранители. Также сейчас на подмогу туда были направлены бойцы Нацгвардии. В частности, после того как с отеля сбежали 60 человек, около здания разместили военные грузовики с Нацгвардейцами.

Как сообщал «Апостроф», эвакуированной спецрейсом из Бали и Катара украинке с маленьким ребенком позволили уехать на такси из отеля «Козацкий».

Бойцы Национальной гвардии не выпускают украинцев, которые находятся в гостиницах «Козацкий» и «Пуща» на обсервации, даже во двор, те же в свою очередь считают, что после возвращения на Родину с Бали их права были ограничены такого рода принудительными мерами.