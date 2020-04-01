Руководство больницы в Мелитополе подхватило коронавирус: на звонки не отвечают

В Мелитопольской городской больнице был обнаружен коронавирус COVID-19 у главного врача и его заместителя. Еще 12 медиков, которые непосредственно общались с руководством больницы, находятся на самоизоляции.

Эту информацию подтвердили «Укринформу» в областном лабораторном центре Минздрава.

«Коронавирус диагностировали у главврача многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи, еще 12 сотрудников заведения находятся на самоизоляции», — сообщили агентству.

Также заболел заместитель главврача. В больнице на звонки не отвечают, официальная информация по этому поводу отсутствует.

По информации Мелитопольсого горсовета, за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у четырех жителей Мелитополя. Двое заболевших, среди которых и главный врач, выезжали за пределы Украины (Египет, страны Европы).

Как сообщал «Апостроф», больных коронавирусом в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах