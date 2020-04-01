Главный теннисный турнир года отменен из-за коронавируса

Организаторы турнира из серии Grand Slam — Уимблдона сообщили, что турнир отменен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

«С большой грустью мы вынуждены отменить турнир 2020 года из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш Уимблдона состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Изначально турнир должен был быть проведен с 29 июня по 12 июля. В настоящее время проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.