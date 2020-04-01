Шоу долгоносиков: сети повеселило фото депутатов в Раде

В сети появилось фото депутата, который пришел на заседание Верховной Рады в маске для защиты от коронавируса необычной конструкции.

Снимок опубликовали на Facebook-странице «Баба і кіт».

На фото можно увидеть, что один из депутатов использует для защиты от коронавируса маску вытянутой формы. На странице объявили конкурс на лучшую подпись к фото. Комментаторы восприняли это с энтузиазмом и предложили много забавных вариантов.

«Буратино уже не тот», «Утка по-пекински», «Скрудж Макдак уже не тот», «Шоу долгоносиков», «Депутат-утконос», «Новый вид общественного существа-паразита», «Грачи прилетели», — пишут пользователи.

Как сообщал «Апостроф», 1 апреля, Заречный районный суд города Сумы оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину за нахождение в продуктовом магазине «АТБ» без маски во время карантина из-за распостранения коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине могут ужесточить карантинные мероприятия и ввести режим «все в масках» с 6 по 24 апреля.