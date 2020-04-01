В Старобельске поделились планами по ремонту дорог коммунальной собственности

Во время работы семьдесят первой сессии, которая состоялась вчера, 31 марта, (кстати, на свежем воздухе) депутаты Старобельского городского совета утвердили изменения в бюджет на текущий год. Они в основном связаны с проведением ремонтных работ на дорогах коммунальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Первоначально текущий ремонт асфальтового покрытия будет происходить на улицах Монастырская, Гимназическая, Железнодорожная, Рубежная, Шафрановского, Геологическая, Луганская. Ямочный ремонт при наличии средств запланирован также и на других улицах города, еще часть из них будет прогрейдерована.

Кроме того, как уже отмечалось, в этом году запланирован капитальный ремонт дорожного полотна по улице Южная.

«Работы в данном направлении предстоит еще много, и мы не настроены останавливаться, — говорит мер города Яна Литвинова. — Главная задача на этот год — сделать все возможное для того, чтобы была отремонтирована улица Южная. А также осуществить в пределах имеющихся средств в городском бюджете ямочный ремонт коммунальных дорог, наладить сотрудничество и способствовать проведению работ в пределах города на дорогах государственной собственности».