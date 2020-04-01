На Прикарпатье заговорили о введении «виз» на выезд из-за коронавируса

В Ивано-Франковской областной госадминистрации из-за распространения коронавируса обсуждали возможность введения виз для поездок в соседние Львовскую, Черновицкую и Тернопольскую области.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщило местное издание «Галка».

Областные чиновники и депутаты якобы объясняют такую новацию необходимостью защитить население области от эпидемии коронавируса. Выдачей таких «виз» будут заниматься территориальные ЦНАПы.

«Гражданин, который захочет поехать, скажем, в Черновцы, должен будет подать письменное приглашение, копию паспорта, согласие родственников и медицинскую справку», — цитирует издание анонимный источник в ОГА.

К счастью для жителей Ивано-Франковской области, новость оказалась всего лишь первоапрельским розыгрышем издания, которое в такой способ пошутило со своими читателями в День смеха.

Как ранее сообщал «Апостроф», мэр города Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин упрекнул районные власти в отсутствие блокпостов, которые могли бы остановить распространение опасной болезни, вызванной коронавирусом.