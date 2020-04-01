В Сватово пьяный водитель сбил мужчину, который выходил из кабины трактора, и скрылся с места ДТП

Сегодня, 1 апреля, около восьмого утра, в г. Сватово по ул. Новоселовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который выходил из кабины трактора, припаркованный вдоль дороги. Не оказав помощи пострадавшему, водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Пострадавший госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские в сжатые сроки установили виновника ДТП. Им оказался 44-летний местный житель. Пытаясь избежать ответственности, он спрятал автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП. Кроме того, установлено, что водитель в момент совершения ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас следователями проводится комплекс неотложных следственных действий.