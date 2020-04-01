В Старобельском районе 1 апреля завершается отопительный сезон

Сегодня, 1 апреля, в Старобельском районе согласно распоряжению главы районной государственной администрации завершается отопительный сезон 2019/2020 гг.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА.

» В связи с улучшением погодных условий и превышением в течение трех суток средней суточной температуры наружного воздуха + 8 ° С, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630 (с изменениями), согласно статье 16, статьи 20 и пункта 4 статьи 28 Закона Украины «О местных государственных администрациях», учитывая письмо Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хоз одарства Украины от 21.03.2017 №7 / 9-2891, обязываю:

1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 годов в Старобельском районе с 01 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать генеральному директору коммунального некоммерческого предприятия «Старобельское РТМО» Горбаченко Галине, главному врачу коммунального некоммерческого предприятия «Старобельский РЦ ПМСП» Антоненко Александре продолжить подачу теплоносителя в отделения КМП «Старобельское РТМО», заведений центра медико-санитарной помощи на срок, что позволит обеспечивать комфортные для пребывания больных санитарные температурные нормы в помещениях.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Черватого Владимира», — сказано в сообщении.