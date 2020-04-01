В Польше загадочно пропала украинка: фото

В Польше уже около месяца разыскивают украинку 44 лет, она приехала в страну в конце февраля.

Об этом рассказали на польской странице в Facebook «Иностранец — такой же человек, как ты».

Так, отмечается, что женщину – Надежду Рудык, разыскивают дети, она приехала в Варшаву за две недели до своего исчезновения 7 марта. Со своими близкими в Украине она связывалась через мессенджеры.

«Пожалуйста, помогите и поделитесь! Дети ищут маму — Рудык Надежда Викторовна, 24.07.1976 года рождения… 21.02.2020 она уехала в Польшу, ее сын купил ей билет в Варшаву. Связывалась с семьей через Viber. 07.03.2020 последний раз выходила на контакт», — пишут на странице.

Как сообщал «Апостроф», ранее в сети рассказали историю о реалиях карантина для украинцев, которые вернулись в Украину из Польши. Так, по словам свидетельницы событий, до поездки на заработки мужчина снял комнату в квартире, но хозяйка отказалась принимать его после возвращения из этой страны на карантин, в результате чего тот фактически оказался бездомным.