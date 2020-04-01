Украинца оштрафовали на крупную сумму за поход в магазин без маски: появились подробности

В среду, 1 апреля, Заречный районный суд города Сумы оштрафовал на 17 тысяч гривен гражданина за нахождение в продуктовом магазине «АТБ» без средств индивидуальной защиты во время карантина из-за распостранения коронавируса.

Соответствующее решение суда опубликовано в едином госреестре.

Как сообщили в пресс-службе суда, 30 марта человек зашел в магазин «АТБ», без средств защиты — медицинской или респираторной маски. Этими действиями он нарушил решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27 марта 2020 года и совершил правонарушение, предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.

«Мужчина в судебном заседании не возражал против тех обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине «АТБ» без маски», — сказано в сообщении.

Вина гражданина была подтверждена на суде. При назначении административного взыскания, судом было учтено характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя. По решению суда, он обязан будет сплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, ему придется оплатить судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства.

«Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней», — заметили в пресс-службе суда.

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