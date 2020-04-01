Напал посреди улицы: в Киеве поймали наглого вора, фото

В Киеве сотрудники полиции задержали молодого человека, совершившего ограбление.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции Киева.

«По спецлинии 102 поступила информация о том, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный отобрал у молодого человека гаджет. По адресу выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции«, — отмечается в сообщении.

На месте происшествия пострадавший рассказал правоохранителям, что к нему подошел незнакомец, начал угрожать и заставил его отдать мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и уже через несколько часов задержали подозреваемого.

Им оказался 21-летний житель Киевской области. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим за грабеж и разбой.

«Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины«, — сообщили в полиции.

Оболонский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщал «Апостроф», ранее в столице мужчина в камуфляже и маске ограбил аптеку.