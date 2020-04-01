Напоминает кадры фильма: появилось интересное видео дезинфекции улиц в Киеве

В связи со вспышкой коронавируса в столице Украины начали дезинфицировать улицы, но есть в этом один нюанс.

Видео опубликовали в группе «Чарівний Київ» в Facebook.

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«Похоже на съемки фильма «В Киеве дезинфицируют улицы«, — подписали кадры в сети. На них видно, что люди в костюмах фотографируются на улицах города для показа, как проводится дезинфекция. Однако обрабатывают места они на свое усмотрение, пропуская территории.

Как сообщал «Апостроф», в Индии прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой трудовых мигрантов, которые возвращались домой после введения карантина из-за коронавируса.