Гайдай: Сейчас в Луганской области 1800 ПЦР-тестов, ожидается поставка еще нескольких тысяч

Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в рамках рабочей поездки посетил Сватовщину.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Глава Луганской лично проинспектировал работу блокпоста полиции на границе с Харьковской областью. В частности, ознакомился с работой подразделений радиационной, химической, биологической защиты и мерами по обеззараживанию автомобилей.

Во время общения со СМИ Сергей Гайдай сообщил об обнаружении в области третьего случая заражения коронавирусом. По его словам, женщина, у которой обнаружили болезнь, пока изолирована в инфекционном отделении Рубежанского больницы, продолжается работа по кругу контактов инфицированной, это более 40 человек.

«Европейский опыт дает нам понимать, что только опережающие карантинные мероприятия являются действенным средством противодействия распространению смертельно опасной болезни, от которой пока не существует лекарств», — отметил он.

Отвечая о количестве ПЦР-тестов, Сергей Гайдай сообщил, что в области насчитывается почти 1800 единиц, еще несколько тысяч должны доставить в ночь с пятницы на субботу. Председатель облгосадминистрации отметил, что в населенных пунктах, где обнаружат коронавирус, будет введен жесткий режим карантина.

Не обошел вниманием глава области и спекуляции вокруг работы рынков. Он выразил свою четкую позицию по продлению карантина для рынков региона, поскольку они не могут гарантировать соблюдение всех эпидемиологических норм.

«По этому вопросу я беру на себя личную ответственность, поскольку наличие заболевания у отдельного предпринимателя может вызвать неконтролируемый рост числа инфицированных», — отметил Сергей Гайдай, — Жесткие ограничения дадут больше времени нашим медикам для оказания своевременной и профессиональной помощи населению ».

Вопрос о материально-технической обеспеченности больниц Луганщины было едва ли не самым задаваемым. Глава региона сообщил о том, что в медучреждениях 144 аппарата искусственной вентиляции легких, еще 24-25 единиц область получит в ближайшее время. «Все наши опорные больницы имеют достаточное количество ИВЛ для того чтобы принять больных», — заверил он.

Напомним, из-за введения штабом ООС «красного режима», на трех блокпостах на границах с Донецкой и Харьковской областями, был усилен режим пропуска. Так, запрещен выезд жителей Луганщины за пределы области без веской причины. Несмотря на это, будут пропускаться грузовики, которые везут в область товары первой необходимости