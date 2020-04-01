Коронавирус начал набирать обороты в Германии: обнародованы тревожные цифры

В Германии за сутки зафиксирован рекордный скачок летальных случаев среди больных коронавирусом SARS-CoV-2 – 149 человек.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Daily Mail.

По данным Института Роберта Коха, в стране умерло 732 пациента с COVID-19. Вместе с тем по данным портала Worldometers, состоянием на 14:00 1 апреля скончалось уже 793 человека.

По состоянию на 1 апреля, уровень смертности в Германии впервые превысил 1%, что по-прежнему ниже, чем у большинства европейских соседей. Отметим, неделю назад этот показатель был – 0,4%.

При этом по данным Worldometers в Германии инфицировались коронавирусом 72914 человек, выздоровели – 16100.

Как сообщал «Апостроф», в среду, 1 апреля, в Испании количество больных COVID-19 превысило 100 тысяч человек, а умерли от коронавируса уже более 9 тысяч людей.

Кроме того, ученые объяснили, почему коронавирус SARS-CoV-2 обладает такой высокой заразностью.