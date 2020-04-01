Не выпускают даже во двор: появились новые детали и фото обсервации украинцев с Бали в Киеве

Бойцы Национальной гвардии не выпускают украинцев, которые находятся в гостиницах «Козацкий» и «Пуща» на обсервации, даже во двор, те же в свою очередь считают, что после возвращения на Родину с Бали их права были ограничены такого рода принудительными мерами.

Об этом сообщает крупный украинский новостной канал в Telegram.

Так, представители канала приехали к отелям и увидели, что там по периметру дежурят сотрудники Нацгвардии, они перекрыли въезды и выезды к отелям. Правоохранители проверяют документы у всех, кто появляется в окрестностях.

Также авторам публикации удалось связаться с одним из украинцев, которые находятся на обсервации в «Козацком». Он заявил, что им даже не дают выходить во двор и «удерживают внутри незаконно».

Как сообщал «Апостроф», вечером в среду, 1 апреля, украинцам, которые вернулись с Бали, проведут ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19, после чего обещали отпустить домой на самоизоляцию, если тесты не подтвердят диагноз.