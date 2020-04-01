Почему экспресс-тесты на коронавирус «врут»: врач дал детальное разъяснение

Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 дадут корректный результат только после того, как вирус находится более 5 дней в организме человека, поэтому врачи призывают не спешить с обращениями к врачу сразу после контакта с предположительно больным человеком.

Об этом сообщил врач-анестезиолог, эксперт МОЗ Сергей Дубров, передает сообщество «Врачи-эксперты МОЗ Украины» в Facebook.

Также врач перечислил критерии, при которых следует обращаться в больницу за тестированием на COVID-19 и призвал не паниковать после контакта с зараженными лицами.

«Не стоит также паниковать и пытаться без серьезных на то оснований срочно тестировать себя и всех родственников. Есть четкие критерии, которые определяют необходимость экспресс-тестирование: близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили захворення СOVID-19, наличие клинических симптомов заболевания», — отметил врач.

Как сообщал «Апостроф», ранее известный украинский педиатр порекомендовал домашнее лечение при легком протекании коронавируса COVID-19, но также назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачам.