Стало известно имя бойца, который погиб вчера на Донбассе

Вчера, 31 марта, от пули снайпера российских оккупационных войск на Донбассе погиб 23-летний командир взвода 10-й горно-штурмовой бригады Александр Маланчук родом из Черновицкой области

Об этом указано в сообщении в Facebook Черновицкого областного военного комиссариата, передает «ДС«.

«В зоне ООС погиб офицер с Буковины. 31 марта 2020 во время боевых действий в Донецкой области от пули снайпера погиб 23-летний командир взвода 10-й горно-штурмовой бригады Маланчук Александр Васильевич. Военную службу в бригаде проходил с 18 июля 2019 «, — говорится в сообщении.