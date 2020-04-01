В ОРЛО ввели ряд новых ограничений из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса на временно неподконтрольной территории Луганской области сепаратисты ввели ряд ограничительных мер.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Так, с 30 марта временно приостановлено (далее цитаты):

«проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, фитнес-центров, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемые дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

посещение гражданами территорий массового нахождения (парки, детские площадки и тому подобное);

работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа»

С 31 марта «приостановлена работа объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках и торговых центрах, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов, продажи товаров дистанционным способом, бытовой химии, средств личной гигиены, в том числе с условием доставки».

Кроме этого, приказано приостановить «предоставление нотариальных услуг, прием документов в БТИ, регистрацию браков и проведение предприятиями ЖКХ сверку показаний счетчиков».