Слепаков взорвал сеть матерной песней про коронавирус: видео

Известный российский комик Семен Слепаков, который славится своими матерными песнями под гитару, записал новую композицию, которую на этот раз посвятил проблеме коронавируса.

Новая работа Слепакова носит название «Вирусная», а записал он ее вместе с бек-вокалистами. Опубликована композиция на странице комика в Instagam.

Интересно, что почти каждое предложение в новой песне заканчивается матом. В своей композиции Слепаков поет о том, как русские во время карантина постепенно переоценили ценности. Если раньше они жаловались на «жопу в стране», то после появления COVID-19 все эти проблемы ушли на второй план.

Напомним, что в сети появилась забавная фотожаба на запрет в Украине устраивать пикники во время карантина.