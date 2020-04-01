Эскалация боев на Донбассе — МИД Украины выступил с заявлением

Сегодня, 1 апреля, Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, согласно которому обвинило российскую сторону и боевиков в том, что они используют панику вокруг эпидемии коронавируса в целях эскалации конфликта на Донбассе, передает Диалог

В пресс-службе МИД заявили, что за последние дни на Донбассе погибло два человека и семеро были ранены. Также в ведомстве обратились к России с требованием о том, чтобы страна обеспечила полную остановку обстрелов на территории Донбасса.

Кроме того, Миссия ОБСЕ обязана получить полный доступ ко всем участкам оккупированного ОРДЛО.

В МИД напомнили России о выполнении соглашений от 9 декабря 2019 года, в особенности о пунктах, которые касаются Кремля. Также украинская сторона отмечает, что международные организации в связи с пандемией должны получить доступ к оккупированной территории. Ведомство уверяет, что Россия должна полностью прекратить агрессию против Украины.