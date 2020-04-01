Фитнес мама XXI века: эффектная жена украинского футболиста будоражит сеть сексуальными фото

Лиза Третьякова, жена полузащитника «Александрии» Максима Третьякова, является одной из самых ярких избранниц футболистов украинской Премьер-лиги.
Это подтверждает тот факт, что на страницу девушки в Instagram, которую она сама назвала «Фитнес мама XXI века», подписаны почти 120 тыс. человек. В ответ своих поклонников Лиза старается регулярно радовать новыми горячими фото.
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Instagram Лизы Третьяковой
Третьяков является воспитанником «Днепра». За «Александрию» 24-летний хавбек выступает на правах аренды. Права на футболиста принадлежат словацкому клубу ДАК. С женой футболист воспитывает дочь Сабрину.
Ранее Третьяков регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.
Ранее «Апостроф» сообщал, что одна из лучших теннисисток мира порадовала фанатов жаркими фото.