Спасают ли антибиотики от коронавируса: Комаровский дал четкий ответ, видео

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский предупредил, что принимать антибиотики при инфицировании коронавирусом не только бесполезно, но и опасно.

Об этом он рассказал в своем новом видео.

Доктор ответил на популярный вопрос, относительно приема антибиотиков при пневмонии, так как коронавирус также вызывает этот недуг. Он напомнил, что на вирусы антибиотики не действуют.

«Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить — это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет», — пояснил Комаровский.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения и все ученые мира постоянно доказывают, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает.

«То есть если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить. Более того, ученые всегда доказывали врачам, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. И вдруг куча народу стала с приходом коронавируса рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики», — возмущается медик.

Комаровский подчеркнул, что с большой вероятностью прием антибиотиков в целях профилактики только ухудшат ситуацию.

«Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно, это увеличит вероятность осложнений. Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если снижены имунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разовьется только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Значит понадобится назначать более сильные препараты, скоре всего уже в условиях стационара», — резюмировал доктор.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 1 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, составляет 859 556 человек.