Топ-менеджер «Нафтогаза» уходит в отставку: всплыли громкие подробности

Андрей Фаворов покинул должность директора интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины». Он возглавлял интегрированный газовый бизнес компании с конца 2018 года.

Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Кроме того, Фаворов покидает пост временного генерального директора Укргаздобычи. Обязанности будет исполнять Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

«Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы «Нафтогаз». Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательство полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, поэтому «Нафтогаз» адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции», — отметили в «Нафтогазе».

Как заявил председатель правления компании Андрей Коболев, работа Фаворова привлекла в «Нафтогаз» новых коммерческих партнеров в Европе.

«Мы удержали добычу газа, уменьшили производственные расходы. Но, на мой взгляд, главное, что удалось сделать — это перезагрузить функцию охраны труда и промышленной безопасности, инициировать на всех уровнях компании изменения относительно вопросов безопасного производства, ценности жизни», — отметил Коболев.

Напомним, что 20 марта Фаворов заявил о том, что у него и его супруги выявлен коронавирус. 24 марта повторный тест на вирус был отрицательным.