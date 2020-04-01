В ОРЛО неизвестные поджигатели сухой травы едва не сожгли пенсионерке дом

30 марта во временно неподконтрольном с. Пионерское возник пожар на частном подворье.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Как выяснилось, в одном из дворов была охвачена пламенем пристройка к дому пл. 30 кв. м. На месте происшествия находилась 80-летняя хозяйка, она не пострадала. Загорание ликвидировано в 11:10. Хозпостройку спасти не удалось, но дом пожарные от огня отстояли.

Женщина рассказала, что она убирала во дворе, когда за двором вспыхнула трава, и на ее глазах пламя по сухостою быстро перекинулось во двор и на пристройку. Хозяйка позвонила детям, а они вызвали огнеборцев.

Предполагаемая причина загорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.