На Луганщине установили подозреваемого, который подложил под колеса машины гранату

40-летнему ранее судимому жителю Попаснянского района следователями Попаснянского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 в. 115 УК Украины «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит наказание на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Так, 22 марта, наряд полиции, осуществляющий патрулирование в населенных пунктах г. Золотое Попаснянского района, увидел возле одного из частных домов припаркованный автомобиль «ЗАЗ-VIDA», под задним колесом которого лежала граната

Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. С места события была изъята граната Ф-1. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п.5 ч.2 ст. 115 УК Украины.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий с привлечением специальных возможностей полиции, было установлено лицо, подозреваемое в совершении этого преступления. Досудебное следствие продолжается.