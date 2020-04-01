Белорусский футбольный клуб получил всемирное признание благодаря коронавирусу

Белорусский футбольный клуб «Слуцк» стал невероятно популярным в мире благодаря своему названию во время эпидемии коронавируса, которая парализовала спортивную жизнь практически на всей планете.

Так, в Австралии был создан фанклуб FK Slutsk Worldwide, который поддерживает команду. Его членами стали уже почти 2 тыс. человек. Новые фанаты клуба, узнав о его финансовых проблемах, намерены организовать сбор средств для поддержки команды.

Такое внимание к «Слуцку» объясняется тем, что Беларусь остается единственной страной, которая не приостановила свой чемпионат во время пандемии коронавируса, а название клуба созвучно с англоязычным словом «slut«, которым называют девушек легкого поведения.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Милевский принес «Динамо» первую победу в чемпионате Беларуси.