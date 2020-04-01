Брался за любую работу: всплыли фото и детали об украинце, загадочно погибшем в Португалии

В сети появились детали смерти 40-летнего Игоря Гоменюка, которого убили в аэропорту Португалии — работники миграционной службы жестоко избили мужчину.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Сейчас трое сотрудников миграционной службы арестованы по подозрению в убийстве, а директор и заместитель пограничной службы Лиссабонского управления отстранены от работы.

Сначала смерть украинца хотели выдать за несчастный случай, сообщали, что его просто оставили в наручниках, а он умер то ли от эпилепсии, то ли от сердечного приступа. Но знакомые говорят, что Игорь никогда этим не страдал.

В украинское консульство в Лиссабоне 12 марта вечером пришло электронное письмо о том, что Игорю отказано во въезде и ему грозит депортация. А 13 марта в телефонном разговоре в инспектором консулу сказали, что у украинца проблемы с эпилепсией, поэтому его отправили в больницу. Миграционные службы ни слова не сказали, что украинца отправляли в больницу.

Истинная причина смерти вскрылась только через некоторое время. Когда португальский доктор, который производил вскрытие тела, обнаружил настоящую причину. Ею стал не эпилептический приступ, а нанесенные побои. Он сообщил об этом в полицию.

Оказывается, превышение полномочий со стороны миграционной службы в аэропорту Лиссабона – не редкость.

Игорь родом со Львовской области. В своем селе Новояворивск он занимался строительством. А последние несколько лет ездил на заработки в Европу, был обычным заробитчанином.

«Он брался за любую работу, чтобы обеспечить семью. У него остались двое детей – сын и дочь, еще школьники. Последний раз он прилетел в Лиссабон, чтобы заключить контракт с фирмой и потом должен был работать в Бельгии», – рассказала его знакомая.

Однако в аэропорту Лиссабона Игоря почему-то не пустили. Как сообщают в португальской прессе, якобы миграционные службы заподозрили, что Игорь хочет незаконно въехать в страну. Его оставили в аэропорту 10 марта и собирались отправить назад, откуда он приехал.

А уже 12 марта мужчину нашли мертвым в изоляторе временного содержания этого аэропорта, он лежал на полу лицом вниз.

О том, что Игоря не стало, семья узнала рано утром 13-го марта. Его супруга, Оксана, тяжело переносит потерю мужа. Тем более, что до сих пор родные не могут с ним проститься. И не знают даже, когда могут похоронить родного человека.

«По согласию семьи, его кремировали. Потому что из-за карантина и отмены полетов никто не знал когда удастся вернуть тело на родину. Сейчас нужно собрать очень много документов и справок», – говорят знакомые.

В селе Новояворовск, где жил Игорь, о нем вспоминают как об очень добром и спокойном человеке.

«Там в Португалии писали, что якобы его били из-за того, что он там устроил дебош. Но это неправда! Он никогда не был вспыльчивым и агрессивным. Исключительно спокойны и очень-очень добрый человек. Его можно было попросить о помощи и он никогда не откажет», – рассказала односельчанка.

Со своей супругой Оксаной Игорь прожил больше 15 лет.

«Они очень любили друг друга, жили в мире и согласии. Очень порядочная семья, и дети у них очень воспитанные. Я просто не представляю, как тяжело будет сейчас Оксане одной на свою учительскую зарплату растить детей. Справедливость должна восторжествовать, нужно добиться наказания убийц и компенсации, потому что детей нужно еще поднимать», – считает его знакомая.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Киеве в одной из квартир обнаружили тело пожилой женщины, в убийстве которой подозревается ее сын.