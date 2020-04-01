Домработник Валя: игрок сборной Украины удивил перевоплощением во время карантина — фото

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко перевоплотился в домработника во время карантина, на который ушли клубы отечественной Премьер-лиги из-за эпидемии коронавируса.

Футболист предстал в образе уборщицы. Снимки 30-летний хавбек прокомментировал словами: «Если во время карантина жена заставляет делать уборку, на помощь придет домработник Валя«.

Instagram Тараса Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

В настоящее время Степаненко восстанавливается после травмы, которую получил в матче 21-го тура чемпионата Украины против «Днепра-1». Всего в нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Шахтер» 28 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Ранее «Апостроф» сообщал, что тренер «Шахтера» эмоционально высказался о карантине.