Появились имя и фото молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

Во вторник, 31 марта, на Донбассе погиб вследствие провокационного обстрела боевиков командир 3 горно-штурмового взвода 1 роты воинской части А3029 ВСУ из состава Объединенных сил Александр Маланчук.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Александр Маланчук служил в армии по контракту с 2019 года. Ему было всего 23 года.

Также в администрации опубликовали фото погибшего защитника Украины.

Как сообщал «Апостроф», ранее было опубликовано фото младшего сержанта ВСУ Владимира Мовчанюка, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков. Ему было всего 36 лет, а проживал он в Винницкой области.