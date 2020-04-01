Люди с какой болезнью умирают от коронавируса в Украине чаще всего: озвучен ответ

В Украине назвали болезнь, которая диагностирована у большинства людей, которые умерли от осложнений смертельного коронавируса.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у людей с сахарным диабетом.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране зафиксировали 120 новых случаев заражения, что стало рекордом.

С начала пандемии известно о 17 летальных исходах от осложнений вируса, еще 10 человек выздоровели.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.