Сессию Старобельского городского совета провели на улице

Очередная семьдесят первая сессия Старобельского городского совета состоялась в необычном формате. Депутаты в этот раз работали не в сессионном зале, как обычно, а на свежем воздухе, во внутреннем дворе, за зданием горсовета. Именно так они отреагировали на карантин, который сейчас введены для всех граждан по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Одним из главных вопросов повестки дня, которые рассматривались, стало принятие городской целевой Программы предотвращения распространения коронавируса на территории Старобельска, которая рассчитана до конца 2020-й года. Согласно ей при городском совете будет создана рабочая группа, которая будет координировать деятельность в данном направлении и решать первоочередные вопросы противодействия пандемии.



Депутаты согласовали выделение средств на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, как сообщила присутствующим Старобельский мэр Яна Литвинова, в результате сотрудничества областной власти и Старобельского городского совета удалось привлечь средства для финансирования медицинских учреждений Старобельщины. Благодаря содействию председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая и меценатам сейчас происходит усиление материальной базы наших больниц. По словам Яны Николаевны, первичное звено местной медицины было поддержано на сумму 200 000 гривен, на которые Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельский РЦ ПМСП» осуществит закупку необходимых медпрепаратов, медработники РТМО (а это второе звено медицины) на выделенные для них 300000 гривен уже сделали заказ и ждут поступления необходимых в данной ситуации материалов.



О мерах по дезинфекции мест общего пользования: определены участки и объекты, которые будут обрабатываться в первую очередь. На сегодняшний день в результате действий по предотвращению удалось добиться того, что на территории города в местах общего пользования фактически нет скопления людей. Именно поэтому проводить профилактическую дезинфекцию на таких участках пока нецелесообразно. Например, на тех же остановках общественного транспорта, потому что на период введения карантина городские «маршрутки» временно прекратили свою работу.

Измерять площадь, требующей обработки, можно квадратными метрами, а можно и сотнями тысяч гривен. В условиях, когда из-за «карантинных каникул» городской бюджет недополучит немалые суммы неуплаченных налогов и сборов, каждая копейка должна считаться.

Если же говорить о детских площадках, то во время карантина речь, во-первых, должна идти о невозможности их посещения детьми. Во-вторых, обработанные хлорсодержащими веществами железные поверхности несут дополнительную, кроме инфекции, потенциальную угрозу детям, их здоровью, особенно тем, кто имеет аллергические реакции. К тому же, дезинфекция игровых площадок у родителей может вызвать ложное впечатление: мол, поверхности обработаны, можно гулять. Хотя угроза инфицирования здесь для детей и взрослых может оставаться.



К сожалению, ситуация в городе во время карантина выглядит так, будто многие из горожан не видят или не понимают всей опасности, которую несет с собой инфекция коронавируса. Хотя придерживаться карантинных правил и требований должны все без исключения. В данной ситуации самое простое средство борьбы с пандемией — это сознательные действия граждан и выполнения элементарных правил, одно из них — по возможности оставаться дома.

При этом для обеспечения жизнедеятельности жителей города работа во всех структурах горсовета продолжается

