В Украине возросло число больных коронавирусом: актуальные данные на 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировали 120 новых случаев заражения, что стало рекордом.

В Минздраве отмечают, что в Украине с начала пандемии известно о 17 летальных исходах от осложнений вируса, еще 10 человек выздоровели.

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