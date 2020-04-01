В Украине возросло число больных коронавирусом: актуальные данные на 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
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Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировали 120 новых случаев заражения, что стало рекордом.
В Минздраве отмечают, что в Украине с начала пандемии известно о 17 летальных исходах от осложнений вируса, еще 10 человек выздоровели.
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