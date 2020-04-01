Привязали к стулу и угрожали: экс-звезду сборной Англии ограбили в своем доме

Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул был ограблен неизвестными лицами в своем доме.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, несколько человек в балаклавах ворвались в дом экс-защитника «Арсенала» и «Челси» через задние двери. Они привязали хозяина к стулу и начали ему угрожать, после чего забрали у того драгоценные вещи. Сам 39-летний Коул в результате инцидента не пострадал. Сумма нанесенного ему ущерба не называется.

В составе сборной Англии Коул сыграл 107 матчей. На клубном уровне футболист также выступал за «Кристал Пэлас», «Рому», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти».

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