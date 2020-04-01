В Северодонецке возобновят работу маршрутки №101, 102 и 110

В Северодонецком городском совете состоялись переговоры между представителями городской власти и директорами трех транспортных предприятий о функционировании маршрутного такси в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Переговоры были результативными, с 1 апреля частично восстанавливаются перевозки пассажиров на маршрутах 101, 102 и 110. Частично это означает, что количество автобусов на рейсах будет меньше, чем это было раньше. Поскольку не все водители согласились продолжать работу. Основная причина отказа водителей работать — очень высокие штрафы, которые могут во время карантина накладывать на водителей полиция и Укртрансинспекция. Они значительно превышают суммы, которые водители могут заработать за месяц работы», — сказано в сообщении.

Предполагаемое количество автобусов, которые выйдут 1 апреля на маршруты 101 и 110 — по 10 единиц.

Возобновление перевозок пассажиров автобусным маршрутом 5 пока не планируется.