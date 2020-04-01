В Луганской области зафиксировали еще один случай заболевания на COVID-19, — Гайдай

В Луганской области подтвержден третий случай заболевания на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай в ФБ

«К сожалению, еще один положительный результат ….. и 41 подтвержденный контакт с носителем вируса ……

Будьте осторожны, следите за соблюдением гигиены ……. по возможности как можно меньше выходите в места массового скопления людей ….. Не болейте ……Быть добру !!», — сообщил он.

Сергей Гайдай, отвечая на комментарии граждан к посту, отметил, что заболевшая находится на изоляции в инфекционном отделении больницы г. Рубежного.