В Луганской области зафиксировали еще один случай заболевания на COVID-19, — Гайдай

В Луганской области подтвержден третий случай заболевания на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай в ФБ
«К сожалению, еще один положительный результат ….. и 41 подтвержденный контакт с носителем вируса ……
Будьте осторожны, следите за соблюдением гигиены ……. по возможности как можно меньше выходите в места массового скопления людей ….. Не болейте ……Быть добру !!», — сообщил он.
Сергей Гайдай, отвечая на комментарии граждан к посту, отметил, что заболевшая находится на изоляции в инфекционном отделении больницы г. Рубежного.