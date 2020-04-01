Бойцы ВСУ понесли тяжелые потери на Донбассе: появились подробности

Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе — за минувшие сутки под обстрелами погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где зафиксировано 11 обстрелов.

Украинские военные отвечали на провокации врага — ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Также уничтожена вражеская боевая машина пехоты.

Как сообщал «Апостроф», ранее в сети опубликовали фото младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Мовчанюка, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков.