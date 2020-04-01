Вопрос жизни и смерти: Трамп выступил со срочным обращением к нации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к американской нации по случаю смертельного коронавируса. Глава государства призвал свой народ придерживаться строгого карантина минимум до конца апреля.

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп дал понять, что ситуация очень серьезная.

По словам Трампа, следующие две недели станут для американцев чрезвычайно болезненными.

«Для американцев абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти! И затем, надеюсь, как предсказывают эксперты, мы увидим настоящий свет в конце туннеля», – сказал президент.

Тем временем в Белом доме считают, что даже если американцы будут придерживаться правил карантина, смертельный коронавирус может убить от 100 тыс. до 240 тыс. человек. При самом негативном сценарии количество смертей может превысить 1,5 млн человек.

Напомним, что в США коронавирус продолжает набирать обороты.