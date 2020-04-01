В Украине ударят морозы до минус 8: прогноз погоды на первый день апреля

Первый день второго месяца весны в Украине будет холодным, 1 апреля столбики термометров в западном регионе опустятся до минус 8 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По всей территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ночью прогнозируется от минус 1 до минус 8 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 4 до плюс 9 градусов.

Теплее всего будет на юге, юго-востоке и в центре страны. Самая низкая температура ожидается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В Карпатах может похолодать до минус 12 градусов.

В Укргидрометцентре предупреждают, что с 31 марта по 2 апреля из-за низкой температуры может произойти гибель и повреждение цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Как сообщал «Апостроф», в украинских Карпатах продолжается настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже кончается первый месяц весны.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.