Алкоголь и баня: жители Беларуси рассказали о народных методах борьбы с коронавирусом, видео

В аграрном поселке Волма Минской области (Беларусь) для противостояния пандемии коронавируса используют «проверенные» временем средства укрепления иммунитета — ходят в баню, пьют алкоголь и едят чеснок.

Своими советами и рекомендациями по этому поводу жители белорусской глубинки поделились в сюжете, опубликованном на видеохостинге Youtube.

«Поменьше общаемся с людьми, это однозначно, потому что все сидят по домам. Но тут — в деревне — все сидят, потому что все работают в своих огородах и что-то делают. Тут негде, нет времени общаться… В город, конечно, поменьше выезжаем», – рассказала местная жительница.

Для борьбы с вирусом некоторые селяне обращаются к «проверенным» средствам для укрепления иммунитета, включая чеснок, водку и баню.

«Баня. Руки мылом простым моем. Так а чего? Никакой паники нет, волноваться здесь нечего», – добавил местный житель.

Пандемию коронавируса здесь сравнивают с другими вспышками известных заболеваний, например, тифа и свиного гриппа, и считают, что все обойдется.

«Сколько этих было свиных гриппов, еще чего-то. Как-то они так не касались. Дай Бог. Я в группе риска, но думаю, переживу это. Во всяком случае, надеюсь», – размышлял один из здешних пенсионеров.

Как сообщал «Апостроф», президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он играет в хоккей, так как не боится китайского коронавируса.