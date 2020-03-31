Археологи показали древнее оружие, которому свыше 3 тыс. лет: фото

Археологи показали снаряжение и оружие воина бронзового века, найденное на севере Германии в долине реки Толленз.

Об этом сообщает TheHistoryBlog.

Находка была сделана еще в 2016 году.

Коллекция из 31 объекта состоит из бронзового шила с березовой рукояткой, изогнутого серповидного ножа, зубила, фрагментов бронзового листа, кусочков бронзового металлолома, украшенной звездами коробки с поясом, трех прищепок и бронзовой спирали.

Снаряжение обнаружили дайверы в русле реки Толленз. Назначение некоторых предметов неизвестно. Ранее на этом же месте были найдены бронзовые инструменты, шпильки и наконечники стрел.

По мнению ученых, около 1,3 тыс. лет до нашей эры на этом месте произошла большая битва. Первые останки начали находить в данной реке и ее окрестностях еще в 1980 году.

В 1996 году из русла были извлечены кости, пробитые бронзовыми наконечниками стрел, что и позволило датировать битву — между 1300-1100 годами до нашей эры. Более поздние раскопки сузили дату до 1,3 тыс. лет до нашей эры.

Всего ученые нашли 12 тысяч фрагментов костей, по которым идентифицировали 140 человек. Все они были молодыми мужчинами с крепким телосложением. На некоторых костях археологи обнаружили следы излеченных ран от оружия. Это говорит о том, что воины были опытными бойцами.

Как сообщал «Апостроф», ранее археологи нашли в Турции останки таинственного древнего царства.