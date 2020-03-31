Забыли о других: «герои парковки» отметились наглой выходкой в Киеве и «прославились», фото

В Киеве заметили очередных наглых «героев парковки», которые создали неудобства жителям города своими транспортными средствами, припаркованными не по правилам.

Фотографии нарушителей опубликовало городское сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

«Ребята, оставляя по 20-30 см зазоры на проходе в подъезд вы создаете неудобства людям, особенно пожилым и родителям. Не паркуйтесь так. Спасибо!» — говорится в подписи к фотографиям.

На снимках видно, что транспортные средства водители оставили так, что пройти по пешеходной зоне у людей нет никакой возможности. На фото также попали и номерные знаки нарушителей.

Напомним, что в сети появилось фото героя парковки, который оригинально припарковал свой автомобиль в одном из дворов Киева.