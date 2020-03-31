Франция поставила рекорд по смертности от коронавируса: как болезнь атакует страну

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Во Франции от коронавируса за последние сутки скончались 499 человек.

Об этом сообщил во вторник, 31 марта, замминистра здравоохранения Жером Саломон.

Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за сутки во Франции с начала эпидемии. При этом, с начала эпидемии от COVID-19 скончались в общей сложности 3523 человека. Более 22 тысяч человек госпитализированы с диагнозом COVID-19. Состояние более 5500 пациентов оценивается как тяжелое. За минувшие сутки 558 пациентов с коронавирусом доставили в реанимацию. 34% французских пациентов в реанимации младше 60 лет.

Добавим, что с начала пандемии в стране заболели 52 128 человек, вылечилось — 9 444 человек. В настоящее время насчитывается 39 161 инфицированных. Только за последние сутки коронавирусом заразились 7 578 человек.

Отметим, что в официальную статистику, которую каждый вечер оглашает министерство здравоохранения Франции, не входят возможные новые случаи смерти от коронавирусной инфекции в домах престарелых.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале «Апострофа»: Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире.