Стало известно, кто стоит за новой заместительницей главы Минфина Светланой Воробей

Уволенного на днях министра финансов Игоря Уманского можно с уверенностью назвать рекордсменом по наиболее короткой продолжительности пребывания на должности такого уровня. Еще более коротким может стать пребывание в должности заместителя министра финансов Светланы Воробей, которую назначили решением Кабмина лишь 25 марта, поскольку уже скоро новый министр финансов Сергей Марченко может отправить ее в отставку.

Об этом идет речь в материале «Комсомольской правды».

Издание отмечает, что резкий карьерный взлет Воробей связан в первую очередь не с Игорем Уманским, а с именем украинского предпринимателя Сергея Тигипко. В частности, Светлана Воробей была советником Тигипко, когда тот занимал должности вице-премьера и министра социальной политики в первом правительстве Николая Азарова.

В 2014 году, после Революции Достоинства, Светлана Воробей была официальным помощником депутата-регионала, затем попала сначала на аппаратную работу в Минфин, а позже — в комитеты Верховной Рады.

В период с 2015 по 2019 год она работала заместителем заведующего секретариата, а также заместителем руководителя секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Вместе с тем, в конце 2019 года Воробей внезапно уволилась со своего места работы и устроилась помощником-консультантом нардепа от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого. А уже 25 марта этого года стало известно, что Воробей назначили на должность заместителя министра финансов.

«Назначение Светланы Воробей наталкивает на мысль, что заинтересованные в ней промышленно-олигархические группы просто отправили ее на тихую, но влиятельную должность заместителя министра Игоря Уманского, с которым она была раньше знакома», — говорится в материале издания.

Также в соответствии с источником, факт появления Светланы Воробей в должности заместителя министра финансов свидетельствует, с одной стороны, о кулуарных договоренностях и очевидном присутствии промышленно-олигархических групп во власти через своих доверенных лиц, а с другой стороны, говорит о короткой «скамейке запасных» в доверенном чиновничьем резерве, на который может рассчитывать нынешняя власть.

Также запрос на «новые лица» и отвращение к «старым кадрам» у населения страны заставляют олигархов искать приемлемых лиц среди своих помощников и советников, а политики «старой школы» отправляются на покой.