Могут погибнуть сотни тысяч: свежие данные атаки коронавируса на США

В США коронавирус продолжает набирать обороты, причем не исключено, что в общей сложности жертвами пандемии здесь могут стать 200 тысяч человек.

Об этом сообщает Washington Post.

Так, представители здравоохранения США предупреждают, что вирус может убить до 200 000 человек в стране, даже если «мы сделаем все … почти идеально».

Отметим, что на данный момент в США коронавирусом заразились уже 176 518 человек, причем 12 730 зараженных за день. Общее количество умерших составляет 3 431 человек, причем 290 умерших за день.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале «Апострофа»: Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире.