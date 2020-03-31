От коронавируса умер актер Эндрю Джек, сыгравший в «Звездных войнах»

Британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса утром 31 марта в госпитале под Лондоном. Актеру было 76 лет

Об этом сообщает Metro..

Его жена находится на карантине в Австралии и не сможет в ближайшее время попрощаться с мужем.

Эндрю Джек сыграл роль майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах «Звездных войн» — «Пробуждении Силы» и «Последних джедаях». Кроме этого актер озвучил Молоха в «Хане Соло».

Также известность актеру принесла его необычная специальность dialect coach — преподавателя сценической речи, который учит актеров изображать голосом нужный акцент. В этой роли он работал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном. Эндрю Джек разработал и внедрил акценты для греков и троянцев в фильме «Троя», а также работал над звучанием языков разных народов Средиземья в трилогии «Властелин колец».

Ранее английская актриса София Майлс, известная по фильмам и сериалам «Из ада», «Другой мир», «Доктор Кто» и «Трансформеры: Эпоха истребления» сообщила, что ее 67-летний отец умер из-за коронавируса.