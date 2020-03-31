В Украине могут продлить карантин: в МВД сделали громкое заявление

Карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, в субботу, 28 марта, после телеэфира министр МВД Арсен Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».

«До второй половины мая, полагаю», — сказал Аваков, выдвинув предположение о сроках, на которые возможно придется продлить карантинные мероприятия.

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина — 24 апреля.

Как сообщал «Апостроф», ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил обратное уточнив, что карантин из-за коронавируса вскоре придется прекратить.